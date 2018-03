"Seu casamento não morreu. Está em coma"

A revista Details fez uma matéria chamando de “casamento zumbi” aquela fase inevitável em que o trabalho e as crianças ganham importância dentro do casal e vão, de certa maneira, se sobrepondo ao romantismo (o que, em muitos casos, acaba levando ao divórcio). O autor do texto argumenta que, ao invés de tratar a relação como morta, é mais produtivo pensar que ela está em coma, “um estado inconsciente, protetor”. Aceitando o problema como ele é, um casal pode “resolver as coisas numa coexistência menos ansiosa e mais pacífica”. Pode interessar.

