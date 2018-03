O texto mais lido do site do New York Times no fim de semana foi este aqui: “Your baby is smarter than you think” (ou “Seu bebê é mais inteligente do que você pensa”). A autora é Alison Gopnik, professora de psicologia em Berkeley e autora do livro “The Philosophical Baby“. Os jornais brasileiros deveriam procurá-la para uma entrevista ping-pong (esse tema dá leitura, sempre). “Bebês e crianças pequenas são desenhadas para explorar, e elas devem ser encorajadas a fazer isso. Crianças aprendem mais através da interação natural com os pais — em brincadeiras — do que com qualquer brinquedo”, diz o destaque do editor. Em inglês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.