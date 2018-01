Sessão da tarde: "Os Galhofeiros"

Uma diversão para o domingo: o filme “Os Galhofeiros” (“Animal Crakers”, 1h 35 min), com os irmãos Marx (Groucho, Harpo, Chico e Zeppo). A escolha foi inspirada no post de domingo passado, que sugeria um documentário sobre Groucho. A sinopse, que peguei no site da 2001: “O capitão Spaulding (Groucho Marx) é um famoso explorador que acaba de chegar da África. Mrs. Rittenhouse dá uma festa de gala em sua homenagem, mas uma pintura de valor inestimável é roubada durante o evento. Agora, os Irmãos Marx vão tentar ‘ajudar’ a ricaça a encontrar o quadro e o criminoso.”

