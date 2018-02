Sugestão de leitura: o texto sobre o livro “Overwhelmed: Work, Love, and Play When No One Has the Time“, de Brigid Schulte, publicado pela revista New Yorker. A pergunta essencial é: como ficamos tão ocupados?

