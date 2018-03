Uma nota divertida para os suplementos de turismo: o Crazy Hotel Workers é um website em que funcionários de hotéis deixam mensagens (a maioria delas anônimas) falando sobre o cotidiano deles no trabalho e desabafando a respeito de algumas atitudes dos hóspedes. É perfeito para quem já ficou imaginando o que aquele ou aquela recepcionista estaria pensando quando você aparece para pegar as chaves do quarto às 4 da manhã.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.