São Paulo sedia TEDxLiberdade

Pessoal, segue uma dica que recebi (e que vale a pena compartilhar).

“No próximo dia 23 de abril, ativistas do Brasil, Uganda, Ucrânia, Inglaterra, Venezuela e Estados Unidos sobem ao palco do Cine Joia, em São Paulo (SP), para demonstrar a importância de proteger o direito de ação coletiva e para explicar como o poder das pessoas que trabalham em conjunto para o bem comum transforma uma sociedade.

O evento TEDxLiberdade – The Power of Together apresentará as experiências práticas de pessoas que tornam suas ruas e escolas mais seguras, que defendem a democracia e reformas em seus governos, que incentivam campanhas de preservação do meio ambiente e que batalham pela erradicação da pobreza e a defesa dos direitos humanos em níveis nacional e internacional.

Entre os 15 speakers confirmados, estão a artista e deputada ucraniana Ruslana; o chinês Xiao Qiang, um dos símbolos dos protestos na Praça da Paz Celestial (Tiananmen), em 1989; a ativista LGBT de Uganda Kasha Jacqueline Nabagesera; a psicóloga e política brasileira Mara Gabrilli; a defensora da liberdade de expressão norte-americana, Mary Beth Tinker; o jornalista e fotógrafo brasileiro Bruno Torturra, da Mídia Ninja; e Isadora Faber, estudante brasileira conhecida nacionalmente por lutar pelos direitos de seus colegas de classe (A lista completa de speakers encontra-se em www.tedxliberdade.com/port).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Ativistas, ao invés de serem vistos como parceiros pelas autoridades, são tratados como adversários. A prisão, fichamento e perseguição de manifestantes têm sido recorrentes em diversos países, incluindo o nosso. Leis são editadas para coibir o direito de associação e de liberdade de expressão, sob o pretexto de combater o terrorismo. As leis, contudo, existem para proteger a sociedade e não para fortalecer a mão de quem está no poder. Quando os cidadãos se reúnem para servir o bem comum, os países avançam. Juntos, detemos o poder de transformação que o mundo precisa”, diz Marcia Golfieri, co-organizadora do evento.

O TEDxLiberdade – The Power of Together é gratuito e está com inscrições abertas até segunda-feira, 21 de abril, quando a plateia de 300 pessoas será selecionada pelos organizadores. A inscrição prévia só pode ser feita pelo site www.tedxliberdade.com/port.”