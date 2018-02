Todo mundo já falou das fotos que Tony de Marco fez, mostrando as carcaças da publicidade de rua de São Paulo, depois que a nova lei municipal que proíbe os excessos entrou em vigor. Eu ainda não tinha visto o trabalho. Divido com os leitores, então. É daquelas grandes idéias que poucas pessoas têm durante a vida. Não é por acaso que Win Wenders irá usar as fotos em seu próximo filme.

