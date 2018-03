Esta sacola “Xposed”, que brinca com a tecnologia de segurança dos aeroportos, pode interessar às leitoras de revistas e de suplementos femininos. São três tipos diferentes, todos bem-humorados, como mostra a foto ao lado. A partir de US$ 7,99 na Perpetualkid.com. Via Popgadget.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.