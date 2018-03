Sábado é dia 07/07/07

Uma boa pauta para jornais, rádios e TVs: para quem acredita que o número 7 traz sorte ou é de alguma forma especial, sábado é dia de fazer matéria sobre o assunto. Temas como esse sempre repercutem. Este link do The Independent é um bom ponto de partida: “77 coisas que você deve saber sobre o número 7”. O The New York Times fez matéria contando que as agências de publicidade aproveitarão a data para fazer campanhas especiais para seus clientes. As lojas de conveniência 7-Eleven, claro, entraram na onda. É um jeito de falar das 7 maravilhas do mundo, que serão divulgadas no sábado, sem ser (tão) cansativo.

