Quem gosta de se exercitar correndo pelas ruas da cidade pode achar útil dar uma olhada no site MapMyRun. Coloque o nome da sua cidade em “Map New Run” e comece a usar (bom, eu testei com “São Paulo, Brazil” e funcionou). Dá para desenhar o circuito no mapa, calcular a distância, contar calorias, etc. Fica a dica.

