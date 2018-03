Na reportagem “Le Big Mac Booms in the Land of Haute Cuisine” o repórter Jacob Gershman, do The Sun de Nova York, mostra que o crescimento das vendas do McDonald’s na França é quase duas vezes maior do que nos Estados Unidos. “And, in Paris, you can buy a beer in McDonal’s”, já dizia Vincent Vega.

PS: Por falar nisso, para quem ainda não viu o Selton Mello decifrando o código do Tarantino, deixo o link aqui.

