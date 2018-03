Route 36: "o primeiro bar de cocaína do mundo"

O The Guardian fez uma reportagem sobre o bar Route 36, em La Paz, Bolívia, “o primeiro bar de cocaína do mundo”. O texto começa assim: “‘Esta noite temos dois tipos de cocaína: normal por 100 Bolivianos o grama, e forte por 150 [Bolivianos] o grama.’ O garçom tinha acabado de anotar os nossos pedidos de duas Cubas-Libres aqui em La Paz, Bolivia, e como todo mundo no bar sabe, ele agora está oferecendo o prato principal. A garrafa de água é por conta da casa”. A foto acima ilustra a matéria. Em inglês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.