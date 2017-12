A New Yorker desta semana publicou uma matéria elogiosa sobre a cantora baiana Rosa Passos. Leia aqui. Um trecho: “Her voice has the clarity of water, and her phrasing, all but free of vibrato and ornamentation, is colored only by the nasality that is embedded in the Portuguese language. If it isn’t the most beautiful voice, it is surely one of unusual splendor, especially bewitching in the upper register, where it suggests fragility but never breaks.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.