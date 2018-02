Um vídeo musical para começar o domingo: um trecho do filme japonês “Linda Linda Linda”, de Nobuhiro Yamashita, em que um grupo de garotas interpreta a música “Linda, Linda”, originalmente gravada pela banda The Blue Hearts, em 1995. Vale assistir, as meninas mandam bem. Bom para o plantão de domingo.

