Robôs cada vez mais humanos

“The Real Transformers”, a matéria de capa da revista que circula com a edição de domingo do New York Times, mostra que pesquisadores já estão programando robôs para que eles aprendam como os humanos e também para que mostrem características humanas (num post anterior, os 50 robôs mais bacanas do cinema). Alguma publicação brasileira poderia comprar os direitos da reportagem, seria ótimo. Na mesma edição, um artigo interessante sobre religião, levanta uma questão: Deus é necessário para a imortalidade? Boa reflexão.

