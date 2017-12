Revolução Cultural na prateleira

A China está na pauta do dia e este site vende uma coleção imensa de itens originais de propaganda da revolução cultural chinesa. Livros vermelhos, objetos de porcelana, pôsters, relógios, roupas e figuras de bronze, entre outros produtos, estão no catálogo online dessa loja que, para minha surpresa, fica em plena Califórnia, Estados Unidos. Vale navegar pelos catálogos e refletir sobre o culto à personalidade de Mao Tse-Tung, que ainda hoje segue forte. Rende uma boa nota para um site ou um pequeno box dentro de uma matéria sobre o país. Os designers vão gostar dos cartazes.

PS: Eles entregam no Brasil.

