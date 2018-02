Revistas "Playboy" e "Rolling Stone" lançam edições para colecionadores em DVD-ROM

Prepare o cartão de crédito: a Playboy e a Rolling Stone estão lançando coleções de suas edições em DVD-ROM, com a mesma tecnologia que a New Yorker utilizou para disponibilizar seus arquivos digitais, na ocasião do aniversário de 80 anos da publicação. No caso da Rolling Stone, são todas as 1024 edições, de 1967 até 2007. A caixa da Playboy contém as 72 edições dos anos 50, começando com a de estréia, publicada em dezembro de 1953, que traz Marilyn Monroe na capa. As pré-vendas começaram no dia 15 e os dois produtos estão quase esgotados. Ambas as caixas chegarão às lojas no dia 2 de novembro. Neste link, informações sobre a coleção da Playboy (US$ 100); neste aqui, sobre a da Rolling Stone (US$ 125) . Leia matéria da Folio sobre os lançamentos. Valeria olhar essas edições da Playboy, por exemplo, em busca de algumas raridades: textos de Jack Kerouac, John Steinbeck e Ray Bradbury; cartuns de LeRoy Neiman; e ensaios fotográficos de Brigitte Bardot e Bettie Page, apenas para citar alguns nomes. Rende matéria.

