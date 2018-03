O Wall Street Journal fez uma matéria apontando que as revistas de moda/femininas americanas, tradicionalmente grossas no mês de setembro, estão tão magras “quando as modelos que aparecem em suas páginas”. Os anunciantes cortaram investimentos e/ou estão apostando mais na publicidade online.

