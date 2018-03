Revistas dos EUA: anunciados os finalistas do "National Magazine Award"

A American Society of Magazine Editors divulgou a lista com os finalistas do National Magazine Award, prêmio anual para os “revisteiros” americanos que já está na 44ª edição. A New Yorker lidera a lista com 10 indicações, incluindo “General Excellence”, “Reporting” e “Feature Writing”. A GQ conseguiu oito indicações, o maior número que a publicação já recebeu. Os vencedores serão anunciados no dia 30 de abril. Acima, para ilustrar o post, uma capa de 2004 que eu achei na web.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.