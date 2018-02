Revistas de economia tiveram um bom primeiro semestre

Li na Carta do Editor, da Editora Abril:

“Ainda que precária, a recuperação da economia americana já traz benefícios para um grupo. As revistas de economia e negócios tiveram um bom primeiro semestre na publicidade. De acordo com dados do Publishers Information Bureau, Forbes cresceu 13% em anúncios, Bloomberg Businessweek ficou com 6,4% a mais e Fortune ganhou 4%.

Ninguém teve melhor desempenho que Fast Company com aumento de 19,5% na comparação com o primeiro semestre de 2011.”