Outro livro que pode chamar a atenção dos designers (e também dos jornalistas): “CULT MAGAZINES, A to Z: A Compendium of Culturally Obsessive and Curiously Expressive Publications“, editado por Earl Kemp e Luis Ortiz. É uma espécie de enciclopédia de revistas “cult” (embora seja difícil dizer o que faz uma revista ser “cult”, claro. Mas são sempre revistas que estão fora do “mainstream”).