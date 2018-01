Revista Playboy deixará de publicar mulheres nuas

A revista americana Playboy, ícone do jornalismo masculino, deixará de publicar fotos de mulheres nuas a partir da edição de março de 2016. A decisão foi tomada por seu fundador, Hugh Hefner, hoje com 89 anos, depois de uma sugestão de um dos seus principais editores, Cory Jones. A informação foi publicada pelo jornal The New York Times.

Os executivos da revista admitem que a Playboy foi ultrapassada pelas mudanças de comportamento que ela mesma ajudou a moldar. “Essa batalha foi travada e vencida”, disse ao jornal novaiorquino Scott Flanders, principal executivo da empresa. “Você agora está um clique de distância de cada ato sexual imaginável — gratuitamente.“

A circulação da revista caiu de 5,6 milhões em 1975 para cerca de 800 mil agora, de acordo com auditores. Porém, de acordo com uma pesquisa interna, seu logotipo ainda é um dos mais reconhecidos do mundo, juntamente com os da Apple e Nike.

A pergunta que precisa ser respondida é justamente a que está na cabeça dos gestores da marca neste momento: se a Playboy tirar as mulheres nuas, o que vai sobrar?