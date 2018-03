Revista "Monocle" inaugura loja

Uma notícia que peguei na newsletter da colega Nina Bandeira: “Monocle, revista mensal de assuntos internacionais, inaugurou nesta segunda, dia 10, uma loja em Londres para vender os produtos que levam a marca da publicação. The Monocle Shop oferecerá artigos que já estavam disponíveis no site, como perfumes, lenços, bolsas e edições antigas da revista. De acordo com o criador do título, Tyler Brûlé, o sucesso comercial na internet merecia uma extensão no mundo real. Nas ruas, como a Monocle Shop, ou em centro de compras, a relação das marcas com lojas anda em alta. A revista americana para adolescentes Teen Vogue abriu uma loja num shopping em Nova Jersey, enquanto a britânica Grazia montou uma redação temporária dentro do shopping Westfield, em Londres.”

