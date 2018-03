"Revista masculina ou pornografia?"

Li na Carta do Editor, da Editora Abril: “As lads’ mags, um tipo de revista muito apreciada pelos rapazes ingleses (a circulação beira os 180 mil exemplares), estão sob a mira do governo. A Home Office, tipo de ministério inglês para assuntos internos, divulgou um estudo que responsabiliza essas publicações pela ‘pornificação’ dos jovens e por incentivá-los a seguir os estereótipos retratados nas páginas.

O relatório adverte que títulos como Nuts e Zoo precisam ser finalmente tratadas como revistas pornográficas: colocadas nas prateleiras mais altas e vendidas a garotos com mais de 15 anos. O Guardian perguntou a opinião dos internautas. Até o fechamento desta edição, 67% concordavam com as sanções.” Leia matéria do Independent sobre o assunto.