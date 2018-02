Revista do “New York Times” criticada por colocar modelo magra demais na capa

Li na Carta do Editor, da Editora Abril:

“Com uma única foto, a edição deste domingo da T, a revista de luxo do The New York Times, trouxe de volta a polêmica sobre o uso de modelos a) magras demais, b) jovens demais e c) sexy demais. Esses ‘defeitos’ estariam encarnados na imagem da top Julia Nobis na capa. Leitoras reclamaram que a revista estaria até promovendo pornografia infantil. A diretora de redação, Deborah Needleman, saiu em defesa da escolha. ‘Julia é uma estudante de medicina de 20 anos’, escreveu. ‘Eu até considerei acrescentar um pouco de gordura com Photoshop, mas decidi que esse era o seu corpo.'” Leia mais em The New York Observer.