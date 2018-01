Dica do Rafael Lima, do blog Na cara do Gol:

“Encontrei retrospectivas apressadas da década que os jornalistas querem que ora se encerre, para terem melhores ganchos: uma listinha na Vanity Fair e um infográfico no New York Times (também tinha um infográfico na VF, mas eu perdi). Seja como for, gosto dessas tentativas de resumir rapidamente um zeitgeist. O mais curioso é que tudo parecia já ter sido previsto entre 1999 e 2002.”