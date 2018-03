Retrospectiva 2013 – até aqui.

Segundo as anotações que faço no meu caderno, 2013 até agora foi assim: A não-posse de Chávez, Tragédia em Santa Maria, Renan na presidência do Senado, Drones que matam, Samba enredo patrocinado, Bento 16 renuncia, Pistorius mata a Namorada, Meteoro atinge a Rússia, O Som ao Redor, Yoani Sanches no Brasil, Corintiano mata Kevin, Argo, 75 anos do Super Homem, Os 12 de Oruro, o Papa é Argentino, Hino do Palmeiras no Enem, Bang with Friends, Dilma venceria no primeiro turno, Pec das domésticas, Mirassol 6 x Palmeiras 2, Mujica diz que Cristina é “pior que o caolho”, Maduro vence, Atentado em Boston, Barça em Decadência, Manifestações em Madri, A Decisão de Angelina Jolie, Videla na privada, Black Sabatth volta, Briga de vizinhos acaba em morte, Tchau Neymar, Seleção em baixa, Pastel e Coxinha gourmet, Protestos na Turquia, Movimento Passe Livre, Obama monitora ligações, Jornais pedem para a PM bater, Jornais pedem para a PM parar de bater, o gigante acordou, Vinagre, “contra tudo”, Derrubam os 20 centavos, Eike dá calote, A namorada do Edward Snowden, Plebiscito, Dilma não venceria no primeiro turno, Seleção em alta, Golpe no Egito, Churrasco do Juvenal Juvencio, Mídia “Tradicional” versus Mídia “Alternativa”, Gol do Barcelona, Fora do Eixo. Cara, bastante coisa, ein?

Se lembrar de outros eventos deixe um comentário, por favor.