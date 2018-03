Sugestão de leitura: a matéria “Resisting the Siren Call of the Screen“, publicada no New York Times, sobre três livros que podem ajudar você a manter uma “dieta” online mais equilibrada. Especialmente indicada para quem tem filhos crescendo na era digital.

