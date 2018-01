Repórter entrevista "Bill Waterson", recluso autor de "Calvin e Haroldo"

O repórter John Campanelli, que trabalha no The Plain Dealer, conseguiu entrevistar Bill Watterson (acima, em foto de 1986), recluso autor da tira “Calvin and Hobbes” (que no Brasil ganhou o título de “Calvin e Haroldo”). Segundo Campanelli, foi a primeira entrevista concedida por Watterson desde 1989. O motivo da matéria foi uma efeméride: há 15 anos ele parou de desenhar essa tira. Foi um furo de reportagem tão grande no mundo da HQ que o repórter deu até uma entrevista para um blog do Washington Post explicando como conseguiu o feito. “

