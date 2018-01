Renata Chebel: "myGirls"

myGirls from renata chebel on Vimeo.

Para começar bem o fim de semana, o novo vídeo da fotógrafa Renata Chebel. Ela explica:

“Esse vídeo é uma colagem de algumas cenas que eu tinha fotografado, aleatoriamente. Tem um trechinho de outro vídeo, tem minhas amigas, tem eu. Tudo em stopmotion, exceto a parte das cenas das ruas, que foi filmada com uma snapshot canon no modo time-lapse, em Buenos Aires, no último verão.

A trilha é Mango Tree, de Angus and Julia Stone.”