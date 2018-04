Muito bacana este caiaque transparente. Se o mar estiver limpo, o esforço das remadas é compensado pelo visual que o brinquedinho proporciona. Dá uma boa nota de consumo para o verão (ah, saudades do verão…). O preço está salgado, US$ 1600. Veja aqui mais informações sobre o produto. Via Popgadget.