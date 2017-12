Relógios de pulso viram motocas

José Geraldo Reis Pfau é publicitário há mais de 30 anos em Blumenau. Ele faz miniaturas de motos usando peças de relógios de pulso, como mostra a foto ao lado. A imprensa do sul já publicou algumas poucas matérias sobre ele, mas não custa nada noticiar aqui, já que alguém pode se interessar pela pauta. “A pulseira de couro vira assento das motos, mostradores de relógios são aros das rodas, as máquinas dos relógios viram motores e assim por diante”, diz um texto do site. Em tempos de reciclagem, já sei para quem doar meu Ômega todo surrado. Gostei.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.