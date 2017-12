Este spa oferece um serviço estranho: “Fish Reflexologie” (é isso, reflexologia com peixes). Parece que funciona assim: você mergulha os pés num tanque cheio de pequenos peixes e eles comem as partes mortas da sua pele, seja lá o que isso signifique. Segundo li no site, é uma espécie de esfoaliação. Bizarro. Quarenta minutos de peixes mordendo os pés custa 35 dólares. Via Popgadget.

