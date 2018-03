Regras para mostrar a cueca em público

Acima, a página do jornal Detroit Free Press que traz uma reportagem sobre a intenção da polícia da cidade de Flint, Michigan, de prender os rapazes que usarem calças com a cueca (ou o traseiro) aparecendo, como parece que está na moda. O melhor foi o infográfico feito pela equipe do jornal, uma espécie de guia para saber como dá e como não dá para usar as calças — ou qual é o limite permitido pela polícia, no caso, para que o cidadão não seja multado ou preso. Neste link, uma galeria de fotos comentada (com áudio em inglês) mostra um pouco dessa moda de rua. Dê sua opinião. Via LaughLines.

