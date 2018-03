Não conhecia o álbum de fotos “Reduction of Force“, de Martin Gee, designer e ilustrador. Leio que Gee chamou a atenção do jornalismo americano quando criou e postou uma coleção de imagens feitas na redação do San Jose Mercury News que representam “o vazio do jornal após recentes demissões”. A foto acima é um exemplo. Segundo informa o Editor & Publisher, Gee também foi demitido na semana passada.

