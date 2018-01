Uma nota para o turismo: celebridades do cinema investem dinheiro em hotéis. Francis Ford Coppola é dono do Blancaneaux Lodge (e bem que podia colocar a mão na carteira e fazer um site mais bacana); John Malkovich é dono do The Big Sleep Hotel; Clint Eastwood comprou o The Mission Ranch em 1986. Nenhum deles viu O Iluminado?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.