Dica do meu amigo Gary, lá do outro lado do mundo: seria esta a melhor carta/e-mail de reclamação de um passageiro de companhia aérea da história? Bem, se não é, passou perto. O autor escreve bem. Acima, foto da comida que foi servida durante o vôo da Virgin, tirada pelo reclamante — e a causa da insatisfação dele. Saiu no Telegraph. A Wired (e mais um monte de gente) também tratou do tema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.