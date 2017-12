Uma nova revista que chega ao mercado americano: Healthy Cooking. “The Reader’s Digest Association is continuing its transformation under former Fairchild chief Mary Berner, killing off its Light & Tasty brand next month and shifting its paid circulation of 500,000 to a new magazine called Healthy Cooking”. Via AdvertisingAge.

