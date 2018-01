No YouTube, uma rara entrevista (em inglês) com o diretor de cinema Alfred Hitchcock, em seis partes. Acima, a parte 1. (Partes 2, 3, 4, 5 e 6). Dica do Silvio Herbas.

