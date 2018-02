Rádio Zona, a FM das prostitutas

Peguei esta notícia lá no Portal Imprensa e acho que o tema pode render uma matéria maior: “A Aprosba (Associação das Prostitutas da Bahia) conseguiu autorização do Ministério da Cultura para montar sua rádio FM, a chamada Rádio Zona. A emissora, que deve entrar no ar ainda neste semestre, terá programas sobre prostituição, mas, segundo afirma Sandro Correia, escolhido pela Aprosba para coordenar a rádio, esse não será o único conteúdo abordado”. Leia o texto completo aqui. Aproveito o gancho para apresentar as plataformas do Aphrodite Project, “a new line of footwear specifically designed for sex work”. Boa pauta.

