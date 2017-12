O Independent mostrou na edição de hoje como os animais que vão parar na nossa cozinha são maltratados: “O longo e cruel caminho até o matadouro”, diz o título. A matéria que está no site traz vídeos. Vale olhar. É na Grã-Bretanha, mas poderia ser no Brasil, com certeza.

PS: Em julho, coloquei aqui um post sobre o documentário “Slaughterhouse: The Task of Blood” (clique se quiser mesmo ver…), exibido pela BBC2, que mostra como funciona um matadouro.

