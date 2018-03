"Querido funcionário…."

Sobre a vida no trabalho: existem maneiras erradas de se demitir alguém. Mas será que realmente existe uma maneira certa? Esta matéria publicada pelo New York Times tenta responder à questão. Não traz muitas novidades (“não use a palavra ‘demitido'”; “não demita por e-mail”; “trate o empregado como uma pessoa, não como um item que você pode deletar da sua tela” etc.), mas pode ser útil. Outra matéria do jornal sobre o mundo corporativo (no formato “perguntas e respostas”) também pode interessar: “A maioria das reuniões na sua empresa são uma grande perda de tempo. Alguma coisa pode ser feita?“.

