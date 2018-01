"Quem somos nós?"

Texto interessante publicado no New York Times de hoje, na editoria de saúde, escrito por um professor de psiquiatria. Grosso modo, fala de pessoas que cresceram tomando antidepressivos e que agora, adultos, se perguntam como as drogas podem ter afetado suas identidades. Uma mulher, hoje com 31, começou a tomar remédios aos 14: “‘I’ve grown up on medication,’ my patient Julie told me recently. ‘I don’t have a sense of who I really am without it.'” Bom tema. Leia aqui “Who Are We? Coming of Age on Antidepressants“. Na foto, pílulas de Prozac.

