"Quem?", "Quando?", "Onde?"

Todo mundo que estudou jornalismo sabe o que é um lead. Para quem não estudou, a Wikipedia lusa oferece uma definição honesta. Isso para dizer que recebi de uma amiga de Boston um exemplo de matéria que deveria ser discutida pelos professores. Vamos ao lead:

“Except for a tragic accident, the 35th annual Bath Heritage Days parade went off without a hitch.” É mais ou menos como se alguém escrevesse algo assim, lá nos anos 80: “Exceto pelo 17 problemas médicos terríveis do presidente Tancredo Neves, o estado de saúde dele continua perfeito”. O melhor de tudo é que em nenhum lugar da matéria o leitor fica sabendo que “trágico acidente” foi esse. A íntegra está aqui. PS: As redações, principalmente as de jornal, costumam guardar exemplos como esse para consumo interno. Em tempos de transparência, publiquem na internet! Ou mandem pra cá.

