Na França, querem mudar as regras para a fabricação do queijo Camembert. Os puristas, claro, não estão gostando nada da idéia. Uma típica polêmica francesa. Esta matéria da jornalista Elaine Sciolino explica tudo. O assunto rende uma boa nota para as publicações sobre gastronomia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.