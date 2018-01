Quem faz a melhor baguete?

Está na primeira página de hoje do Wall Street Journal: uma reportagem de Charles Forelle sobre a “Coupe du Monde de la Boulangerie”, a copa do mundo dos padeiros, que está sendo realizada na França. Equipes de 12 países estão participando. Surpreendentemente, o time americano venceu as últimas três competições, realizadas de três em três anos. Os franceses estão dispostos a mudar essa tradição, segundo apurou Forelle. Como funciona: “There are three categories: baguettes and other bread, viennoiserie (yeasted pastry), and the freestyle “artistic piece,” meant to be admired, not eaten. Each day, beginning before sunrise, four teams compete in four open kitchens.”, explica a matéria. Leia aqui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.