Nem a revista Mad resistiu à crise econômica. A editora DC Comics informa que a publicação humorística mensal, fundada em 1952, passará a ser trimestral a partir de abril, ocasião do lançamento da edição nº 500. O editor diz que, com esse corte, a revista terá mais páginas. A circulação da Mad vem caindo: de 500 mil cópias por edição em 2002 para 200 mil em 2008. Acima, capa que já prevê dias cinzentos. Via Folio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.