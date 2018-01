Quartos pequeninos

No sábado, o Wall Street Journal publicou uma matéria sobre uma tendência que começou no ano passado, dos hotéis-cubículos (mais confortáveis do que aqueles japoneses mas ainda assim com quartos minúsculos). Acompanhando a matéria, no site, há um pequeno guia sobre os hotéis desse tipo já existentes (que a reportagem apelida de “pods”) e um vídeo dirigido aos claustrofóbicos que mostra como são as instalações. Em julho de 2007, eu postei aqui uma nota sobre um desses estabelecimentos, o Yotel.

