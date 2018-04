Quanto vale a cena?

Está interessado em saber quanto dinheiro uma “atriz” recebe por cada tipo de cena num trabalho pornô? E o “ator”? O pessoal do Kink.com, empresa de internet que produz conteúdo pornográfico, divulga isso neste link da sua página de “trabalhe conosco”. Está tudo bem explicadinho, pois cada performance tem seu preço e sua dificuldade, claro. Um trabalho e tanto do RH deles (dá até pra preencher uma ficha, gente). Um exemplo, se você conseguir entender as abreviações (eu boiei): “US$ 5000 for 5 days (4 shooting days plus 1 rest day) involving b/g/a, b/g with anal toys, and b/g. US$4600 no anal”. Bom, ao menos tem um dia de folga no meio de tudo isso. Boa pauta.