Muito divertido o serviço que este site oferece: “Things Other People Accomplished When They Were Your Age”. No meu caso, perdi de lavada. Com a minha idade, “after four years, Michelangelo finally finished painting the ceiling.”

